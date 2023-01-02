Fenerbahçe'de gözler 2023'ün ilk maçı olan Fraport Tav Antalyaspor karşılaşmasına çevrildi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan takıma uyarı! Derbi öncesi...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takımın deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus, Antalya deplasmanı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu. İşte o sözler...
Hazırlıklarını bugün tamamlayacak olan sarı-lacivertliler, özel uçakla Antalya'ya gidecek.
Hedef, deplasmanda oynanacak karşılaşmayı kazanıp, derbiye kayıpsız çıkmak...