Süper Lig'de Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. basamakta yer alan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde öncelikle savunmasını güçlendirecek.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Samet Akaydın heyecanı! Ocak ayında...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon savunma hattında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle oldukça sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, transferde önceliği stoper hattına verdi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Uzun süredir stoper mevkiinde eksik olduklarını belirten ve buraya transfer isteyen Jorge Jesus aradığı isme kavuşuyor.
Deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maç yoğunluğunu belirterek en azından bir takviye talep etmişti.