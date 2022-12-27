Trabzonspor'a karşı isabetli şut bile atamayan Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı da etkisiz bir oyun ortaya koymuştu.
Fenerbahçe'de derbi alarmı! Jorge Jesus'un istatistiği...
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un derbi istatistikleri ise dikkat çekti. İşte son detaylar... | FB SPOR HABERLERİ...
Trabzonspor'a karşı isabetli şut bile atamayan Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı da etkisiz bir oyun ortaya koymuştu.
Sabah'ın haberine göre 13 gün sonra oynanacak kritik Galatasaray maçı öncesi Jesus'un, geçmiş kariyerindeki derbileri sarı-lacivertli taraftarı endişelendiriyor.
Bu sezon hem ligde hem de Avrupa maçlarında bol gollü maçlara sahne olan Jorge Jesus'un takımı, büyük sınavları geçmekte epey zorlanıyor.