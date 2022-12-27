Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus'tan transfer talebi! Listede 2 isim
Dünya Kupası arasından istediği şekilde dönemeyen Fenerbahçe, Süper Lig'deki liderliğini kaptırdı. Teknik direktör Jorge Jesus, yönetimden takviye istedi. Sarı-lacivertlilerin listesinde o bölge için 2 isim var. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe liderliği kaptırdı.
Jorge Jesus Trabzonspor mağlubiyeti sonrası yönetimden eksik bölgelere transfer istedi.