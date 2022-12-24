Fenerbahçe'de Miguel Crespo Trabzonspor maçında kırmızı kart gördü!
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Sarı lacivertlilerde Miguel Crespo, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İşte o pozisyon... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.12.2022- 20:04 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022- 20:40
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk oldu.
Sarı lacivertlilerde Miguel Crespo, Trabzonspor karşısında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Portekizli yıldız, 45+7 ve 57. dakikalarda gördüğü iki sarı kart sonrası takımını eksik bıraktı.
İŞTE O POZİSYON:
Görüntü Beinsports'tan alınmıştır