Fenerbahçe'de Gustavo Henrique Trabzonspor maçı sonrası konuştu! "Yolumuza devam edeceğiz"
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası sarı lacivertlilerde Gustavo Henrique açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 24.12.2022- 21:39
Kısa bir değerlendirme yapan Brezilyalı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Zor bir maç oldu. Mücadelemizi ettik, yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmak ve kazanmak istiyoruz."