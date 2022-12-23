Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesinde sarı lacivertli takımın kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda ise şu futbolcular yer aldı:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Enner Valencia ve Michy Batshuayi"

Sarı lacivertlilerde Altay Bayındır kadrodaki yerini alırken, Ezgjan Alioski, Arda Güler, Luan Peres ve Joao Pedro kafilede yer almadı.