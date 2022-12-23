Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna tam gaz devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gündemindeydi! Ben Brereton Diaz'da flaş gelişme
Fenerbahçe'de forvet arayışları sürüyor. Sarı lacivertli ekip Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası forvet hattındaki rotasyonu güçlendirmek istiyor. Gündeme gelen isimlerden birisi de Ben Brereton Diaz'dı. Şilili oyuncu cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Sarı-lacivertliler, 5. turda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 yenerek son 16 turuna kalma başarısı gösterdi.
Kanarya, son 16 turunda ise Çaykur Rizespor eşleşti.