Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı lacivertliler'de Arda Güler, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı.