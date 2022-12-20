F.Bahçe - İstanbulspor | 11'ler belli oldu
F.Bahçe İstanbulspor'u ağırlıyor!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
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