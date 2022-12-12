Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor!

Antalya’da kamp yaptıktan sonra İstanbul’a dönen Fenerbahçe, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2022- 20:37