Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen, kariyerine şu sıralarda İtalyan ekibi Udinese'de devam eden Tolgay Arslan, çok özel açıklamalarda bulundu.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Tolgay Arslan'dan Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e transfer tavsiyesi!
Ülkemizde Beşiktaş'ta 4 yıl forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertlilerde geçirdiği 1.5 sezon sonra Serie A ekibi Udinese'ye giden Tolgay Arslan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki oyuncu F.Bahçe'nin genç isimleri Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e transfer tavsiyesinde bulundu. İşte o sözler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıklayan Tolgay Arslan, İtalyan takımlarıyla transferde anılan İsmail Yüksek ve erdi Kadıoğlu'na da transfer tavsiyesinde bulundu.
FERDİ VE İSMAİL'E TAVSİYE VERDİ...
Takvim'e konuşan ve Napoli forması giyen Kim Min Jae'nin yanı sıra İtalyan takımlarıyla anılan Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için Tolgay, "Kim, İtalya'da iyi bir hava yakaladı. Napoli'de onu çok seviyorlar.