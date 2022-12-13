FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mert Hakan Yandaş ile yollar ayrılıyor mu? Jorge Jesus'un kararı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mert Hakan Yandaş ile yollar ayrılıyor mu? Jorge Jesus'un kararı...

Fenerbahçe'de transferde sıcak günler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde, takımın başarılı isimlerinden Mert Hakan Yandaş ile ilgili flaş iddia ortaya atıldı. 28 yaşındaki oyuncu, kariyer planlamasıyla ilgili olarak yönetimle görüşme kararı aldı. Rusya'dan talibi olan milli futbolcuyla ilgili karar yakın zamanda verilecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 06:40