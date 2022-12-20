FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa devlerinin gündemindeki Arda Güler'e "Şampiyonlar Ligi" mesajı!

Avrupa'nın 4 devi Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için yarışıyor. Sarı-lacivertli ekip yıldız adayını göndermek istemiyor. Fenerabahçe Başkanı Ali Koç ise Arda'ya, "Acele etme. Şampiyon olursak sen de kalırsan, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın. Hem gelişimini sürdürür hem de takım kaptanlarından birisi olursun." dedi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.12.2022- 06:40