Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan birçok Avrupa devinin peşinde olduğu Arda Güler ile ilgi olarak yeni gelişmelerin olduğu öğrenildi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa devlerinin gündemindeki Arda Güler'e "Şampiyonlar Ligi" mesajı!
Avrupa'nın 4 devi Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için yarışıyor. Sarı-lacivertli ekip yıldız adayını göndermek istemiyor. Fenerabahçe Başkanı Ali Koç ise Arda'ya, "Acele etme. Şampiyon olursak sen de kalırsan, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın. Hem gelişimini sürdürür hem de takım kaptanlarından birisi olursun." dedi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
17 yaşındaki yıldız oyuncu için 4 kulüpten ciddi tekliflerin olduğu ve ilginin devam ettiği ifade edildi.