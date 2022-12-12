Kanarya'da ara transfer için çalışmalar devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Son karar Jorge Jesus'ta! Kanarya'nın yeni golcüsü...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Süper Lig'de hasret kaldığı şampiyonluğa bu sezon ulaşmak isteyen sarı lacivertli ekip devre arasında kadrosuna bir golcü katmak istiyor. Kanarya'nın hedefinde ise 2 futbolcu var. İşte detaylar...
Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, takviye için sakat oyuncuların durumuna göre hareket edeceklerini açıklamış, son dakikaya da bırakmayacaklarını ifade etmişti...
Bu kapsamda Joao Pedro'nun uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle alternatif bir forvet için ön temaslar başladı.