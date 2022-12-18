Kanarya bir yandan dış transferde forvet ve stoper ararken diğer yandan içeriye de yöneldi.
Fenerbahçe'de iç transfer başlıyor! 5 yıldızla yeni sözleşme kapıda
Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de lider durumda bulunan ve Avrupa'da grubundan namağlup olarak çıkmayı başaran sarı-lacivertlilerde gözler iç transfere döndü. Kanarya'da geleceği merak konusu olan 5 yıldızla yeni sözleşme yapılması için harekete geçildi. İşte detaylar...
Fotomaç'ın haberine göre; takımda tutmak istediği oyuncularla yeni kontrat yapmak için görüşmeler kısa süre içinde başlayacak.
İşte o isimler ve son durumları:
ALTAY BAYINDIR
Sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Atletico Madrid dahil birçok Avrupa kulübünün radarında.