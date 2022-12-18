Fenerbahçe'de iç transfer başlıyor! 5 yıldızla yeni sözleşme kapıda

Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de lider durumda bulunan ve Avrupa'da grubundan namağlup olarak çıkmayı başaran sarı-lacivertlilerde gözler iç transfere döndü. Kanarya'da geleceği merak konusu olan 5 yıldızla yeni sözleşme yapılması için harekete geçildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2022- 06:40