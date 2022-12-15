Fenerbahçe'yi ligde ve Avrupa'da zirveye taşıyan Jorge Jesus'un talipleri artıyor...
Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un talipleri artıyor! Portekizli hocanın kararı…
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli takımla sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus'un son zamanlarda adı Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu. Tecrübeli teknik adama taliplerin artmaya devam ettiği belirtildi. Bu gelişme karşısında Portekizli hocanın kararı da belli oldu. İşte detaylar...
Fotomaç'ın haberine göre; taraftarları endişeye sevk eden Brezilya Milli Takımı'nın teklif yaptığı haberleri henüz gündemden düşmeden bu kez de Portekiz ve Corinthians iddiaları ortaya atıldı.
Brezilya basını, Corinthians'ın Flamengo'ya giden Vitor Pereira'nın yerine, yeni sezon için Jesus'la temasa geçtiğini ileri sürdü...