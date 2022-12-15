Fenerbahçe'de Dünya Kupası arası sonrası kupada İstanbulspor, ligde de Trabzonspor ile oynanacak maçlar için hazırlıklar sürüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Joshua King kararı! Trabzonspor derbisinde...
Süper Lig'de 2022 Dünya Kupası arası sona eriyor. Lige verilen aranın ardından ilk hafta nefes kesen bir maça sahne olacak. Lider Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus'un ise bu maçta forvette oynatacağı isim belli oldu.
Teknik direktör Jorge Jesus özellikle hücum hattı için planlarını yapıyor.
Joao Pedro'nun sakatlığı canları sıksa da Joshua King'in güçlü dönüşü moralleri düzeltiyor.