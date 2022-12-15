FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Joshua King kararı! Trabzonspor derbisinde...

Süper Lig'de 2022 Dünya Kupası arası sona eriyor. Lige verilen aranın ardından ilk hafta nefes kesen bir maça sahne olacak. Lider Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus'un ise bu maçta forvette oynatacağı isim belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2022- 16:01