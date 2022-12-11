TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’ye Faslı stoper! Dünya Kupası’nda yıldızı parladı

Fenerbahçe transfer haberi: Dünya Kupası'na verilen arada çalışmalarını tam gaz sürdüren sarı-lacivertli ekipte devre arasında stoper hattına takviye yapılması bekleniyor. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nı yakından takip eden Fenerbahçe scoutlarının gözüne Fas Milli Takımı ile yıldızı parlayan Jawad El Yamiq takıldı. İşte transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.12.2022- 10:36 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022- 10:42