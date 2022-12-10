Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Baki, sezon sonu kontratı bitecek teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili ise şunları söyledi:

"Hocamız burada oldukça mutlu. Bize söylediği de o. Elbette kimse yöneticisine gelip kolay kolay mutsuzum demez ancak vücut lisanı, taraftarlarla ve futbolcularla ilişkisine bakınca bu durum açık bir şekilde ortada. Sadece futbol takımı da değil, basketbol takımına ilgisi bile bence yeterli. Bunun yanında g��rdüğü ilgi ve alaka da çok önemli. Herhangi negatif bir durum yok. Jesus, Portekiz dışında genelde 1 yıllık sözleşme imzalıyor. Bunu prensip edinmiş."