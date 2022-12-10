Ara transfer döneminin başlamasına 1 aylık bir süre kala Fenerbahçe'de gündem ısınıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe rotasını Brezilya'ya çevirdi! İşte Jorge Jesus'un son gözdesi
Transfer harekatına başlayan Fenerbahçe'de gözler Miha Zajc'a çevrildi. Yıldız oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Teknik direktör Jorge Jesus, sözleşme yenilemeye sıcak bakmayan Zajc'ın yerine Brezilya'dan bildiği bir ismi yönetime sundu. İşte F.Bahçe'nin yeni yıldızı... | Fenerbahçe haberleri
Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda stoper ve sol bek arayışlarına başladı.
Sarı-lacivertlilerde orta alan için de çalışmalar yapılıyor.