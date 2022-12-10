Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada boş durmadı.
Arda Güler anlaşması sonrası Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği'nden 4 transfer birden!
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte yönetim, Arda Güler'in yüzde 20'lik bonservis hakkını bulunduran Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmıştı. Fenerbahçe'de Arda Güler transferiyle birlikte gençlik operasyonu sürecek. Kanarya, Gençlerbirliği'nden 4 genç oyuncuya talip oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...
Sarı-lacivertliler, Arda Güler'in bonservisinin yüzde 20'si için Gençlerbirliği ile yapılan pazarlıklarda flaş bir hamlede bulundu.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin altyapısında forma giyen 4 genç oyuncu için Başkent ekibiyle anlaşmaya vardı.