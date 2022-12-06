Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Dünya Kupası'na verilen arada çalışmalarını sürdürmek için Antalya'ya gelen Fenerbahçe kafilesiyle aynı anda havalimanından çıktı. Volkan Demirel'i gören taraftarlar Demirel'e tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunurken; birçok taraftar teknik adamın yanına koşarak fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Fenerbahçeli taraftarlara Volkan Demirel sürprizi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya Kupası arasında kamp için Antalya'ya gelen Fenerbahçe'de kafileyi bekleyen taraftarlar, havalimanında sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu olan ve şu an Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel ile karşılaştı. Demirel'i gören taraftarlar tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 06.12.2022- 12:54