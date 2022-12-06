Fenerbahçeli taraftarlara Volkan Demirel sürprizi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya Kupası arasında kamp için Antalya'ya gelen Fenerbahçe'de kafileyi bekleyen taraftarlar, havalimanında sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu olan ve şu an Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel ile karşılaştı. Demirel'i gören taraftarlar tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.12.2022- 12:54