Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya geldi.
Dünya Kupası'na verilen arada çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, kamp için Antalya'ya geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi çok sayıda taraftar, çiçekler ve tezahüratlarla karşıladı. Fenerbahçe kafilesi kendilerini bekleyen otobüse binerek kamp yapacakları otele hareket ettiler.
Sarı-lacivertliler, kamp süresince 7 Aralık Çarşamba günü Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ve 10 Aralık Cumartesi günü İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile hazırlık maçları yapacak.
Fenerbahçe Antalya'da!
Dünya Kupası’na seebiyle lige arada çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, kamp için Antalya’ya geldi. Sarı-lacivertliler, kamp süresince 7 Aralık Çarşamba günü Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ve 10 Aralık Cumartesi günü İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile hazırlık maçları yapacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 06.12.2022- 12:37 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022- 12:43
Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya geldi.