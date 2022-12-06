Dünya Kupası’na seebiyle lige arada çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, kamp için Antalya’ya geldi. Sarı-lacivertliler, kamp süresince 7 Aralık Çarşamba günü Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ve 10 Aralık Cumartesi günü İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile hazırlık maçları yapacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya geldi.



Dünya Kupası'na verilen arada çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, kamp için Antalya'ya geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi çok sayıda taraftar, çiçekler ve tezahüratlarla karşıladı. Fenerbahçe kafilesi kendilerini bekleyen otobüse binerek kamp yapacakları otele hareket ettiler.



Sarı-lacivertliler, kamp süresince 7 Aralık Çarşamba günü Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ve 10 Aralık Cumartesi günü İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile hazırlık maçları yapacak.