Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması geldi
Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması geldi. 24 yaşındaki oyuncu belinden yaşadığı sakatlıktan şikayetçi olmuştu. İşte yapılan o paylaşım...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 03.12.2022- 14:14 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022- 14:33
İŞTE O AÇIKLAMA:
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Kaptanımız Altay Bayındır'a bir süredir şikayetçi olduğu bel ağrısı nedeniyle bugün enjeksiyon ve radyofrekans uygulamaları yapılmıştır. Oyuncumuz rehabilitasyon sürecinin ardından Antalya kampına katılacaktır" denildi.