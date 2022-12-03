FENERBAHÇ TRANSFER HABERİ: Bu kez yollar ayrılıyor mu? Altay Bayındır'a dev talip!

FENERBAHÇ TRANSFER HABERİ: Bu kez yollar ayrılıyor mu? Altay Bayındır'a dev talip!

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilere geldiği günden beri ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncuya flaş bir talip çıktı. Her fırsatta adı Avrupa takımlarıyla anılan Altay'la bu kez yollar ayrılabilir. İşte transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.12.2022- 09:48 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022- 09:52