Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları devam ediyor.
FENERBAHÇ TRANSFER HABERİ: Bu kez yollar ayrılıyor mu? Altay Bayındır'a dev talip!
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilere geldiği günden beri ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncuya flaş bir talip çıktı. Her fırsatta adı Avrupa takımlarıyla anılan Altay'la bu kez yollar ayrılabilir. İşte transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda birçok isimle temasa geçmişti.
Sarı lacivertlilerde kadroya dahil edilecek futbolcuların yanı sıra gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.