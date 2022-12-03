Fenerbahçe, hazırlık maçında La Liga ekibi Villarreal'i ağırladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Villarreal maçı sonrası konuştu!
Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Mücadele sarı lacivertli ekibin 2-1'lik galibiyetiyle noktalandı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Serdar Dursun (p) ve Joshua King kaydetti.