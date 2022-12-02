Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de forma giyen orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, üst düzey performansıyla teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e transfer teklifi var mı? Menajeri resmen açıkladı
Fenerbahçe'de sergilediği futbolla A Milli Takım'a kadar yükselen İsmail Yüksek, Avrupa ekiplerinin de gözdesi durumuna geldi. Jorge Jesus'un her açıklamasında övgüyle bahsettiği İsmail Yüksek için menajerinden çarpıcı açıklamalar geldi. İşte son detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Futbolcunun adı transferde birçok Avrupa takımı ile de anılmaya başlandı. Sarı-lacivertli futbolcunun menajeri Emrah Bozkurt, uzun vadede Avrupa'da olmayı hedefleyen İsmail Yüksek'in geleceği ile ilgili son durumu açıkladı.
İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'de mutlu olduğunun altını çizen Bozkurt, Takvim'e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: