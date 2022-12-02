Teknik direktör Jorge Jesus'un gözdelerinden olan Ferdi Kadıoğlu konusunda neredeyse her gün yeni bir transfer gelişmesi yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi için Fransız kulübünden resmi teklif!
Fenerbahçe ve milli takımda gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu'na teklif yağıyor. Yıldız oyuncu için Fransız kulübünden sarı-lacivertlilere resmi teklif iletildi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Yıldız futbolcu başta İtalyan kulüpleri Inter ve Napoli olmak üzere çok sayıda Avrupa takımının transfer listesinde yer alıyor.
Avrupa'nın önemli kulüplerinden Sarı-Lacivertliler'e resmi teklif geldiği öğrenildi.