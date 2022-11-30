Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho biletini kesmişti! Rick Karsdorp Fenerbahçe'nin radarına girdi
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sağ bek arayışında olan sarı lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Kanarya, Roma'da forma giyen Rick Karsdorp'u gündemine aldı. İşte transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda sağ bek transferi için harekete geçmişti.
Kanarya'nın gündemine sürpriz bir isim geldi.