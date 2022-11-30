TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho biletini kesmişti! Rick Karsdorp Fenerbahçe'nin radarına girdi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sağ bek arayışında olan sarı lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Kanarya, Roma'da forma giyen Rick Karsdorp'u gündemine aldı. İşte transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.11.2022- 15:08 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022- 15:10