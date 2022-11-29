Fenerbahçe'de stoper arayışları devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Timo Hübers'i istiyor Almanlar bırakmıyor!
Fenerbahçe'de, lige verilen arada transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerde gündem stoper takviyesi. Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, Almanya Ligi takımlarından Köln'de forma giyen Timo Hübers'i kadrosuna katmak istiyordu. Ancak transferde Kanarya'ya önemli bir engel çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler, lige verilen arada listesine aldığı birçok oyuncuyla temas halindeydi.
Teknik Direktör Jorge Jesus'un defans hattına takviye istediği biliniyordu.