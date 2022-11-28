FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye İtalyan kancası! Transferde ısrarcılar

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo ve Joao Pedro gibi birçok futbolcusu Avrupa kulüpleriyle anılan sarı-lacivertlilerde Diego Rossi'ye de talip çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2022- 15:59