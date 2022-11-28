Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de kadroyu güçlendirmek adına çalışmalar sürüyor.
Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Transferde Enner Valencia detayı...
Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'in lideri olan Kanarya, devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin gözlemcileri Dünya Kupası'nı yakından takip ederken; Enner Valencia'nın Ekvador'dan takım arkadaşı dikkatleri üzerine çekti. İşte sarı-lacivertlilerin radarına takılan o isim... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 28.11.2022- 10:08
Dünya Kupası'nda yetenekleri yakından inceleyen sarı-lacivertli gözlemcilerin gözüne Enner Valencia'nın Ekvador Milli Takımı'ndan arkadaşı Michael Estrada çarptı.
26 yaşındaki oyuncunun hareketli bir oyun stiline sahip olması kanatlarda ve forvet hattında oynayabilmesi büyük bir avantaj olarak göze çarpıyor.