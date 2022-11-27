Sarı-lacivertliler bir yandan devre arasında yapılacak takviyeleri düşünürken diğer taraftan gelecek sezonun kadrosunu kurmak için de kolları sıvamış durumda. İç transferde gözler Enner Valencia'nın üzerinde olacak. 33 yaşındaki futbolcunun kulüple olan kontratı sezon sonu tamamlanıyor. Ancak iki taraf da birbirinden çok memnun. Ekvador Milli Takımı formasıyla 2 karşılaşmada 3 gol atan ve dikkatleri üzerine toplayan Valencia'nın Dünya Kupası'ndan dönmesi bekleniyor. Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe direkt 2 yıllık kontrat isteyen tecrübeli futbolcuya öncelikle 1 artı 1 yıllık sözleşme önerecek. Yönetim takıma her zaman katkı veren Valencia'yı en azından 35 yaşına kadar kulüpte tutmayı hedefliyor. Yıldız forvetin ilk tercihi de İstanbul'da kalmak.

UMARIM SENEGAL'E YETİŞİRİM

Ekvador formasıyla şov yapan Enner Valencia, Hollanda maçını sedyeyle terk etmişti. Tecrübeli forvet oyuncusu "Umarım Senegal karşısında da oynayabilirim. Tedavi sürecini iyi şekilde geçirmek zorundayız. Hollanda'ya karşı da dizimdeki acıyla oynadım ama önemli olan şey takıma yardım edebilmekti." İfadelerini kullandı.