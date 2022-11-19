Fenerbahçe'nin transferde hedefi yine Felipe Jonatan! Kendisi açıkladı

Fenerbahçe'nin transferde hedefi yine Felipe Jonatan! Kendisi açıkladı

Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe, sol bek bölgesi için Santos'tan Felipe Jonatan için devreye girmiş fakat Brezilya kulübünün yüksek bonservis bedeli istemesi sonucu bu transfer gerçekleşmemişti. Brezilyalı oyuncu, Kanarya'nın yine kendisini istediğini açıkladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.11.2022- 06:40