Sarı lacivertli takımın sezon başında kadrosuna katmak istediği Felipe Jonatan konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Yaz transfer döneminde kulübü Santos'un 4.5 milyon euro bonservis istemesi nedeniyle gerçekleşmeyen transfer için Fenerbahçe'nin yeni girişimlerde bulunmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Yönetimin, sözleşmesi 2025'te bitecek olan 24 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirtilirken rakam üzerinde çalışmalar yapıldığı ifade edildi. Sarı lacivertlilerin kısa süre içinde resmi temaslara başlayabileceği gelen haberler arasında.
Fenerbahçe'nin transferde hedefi yine Felipe Jonatan! Kendisi açıkladı
Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe, sol bek bölgesi için Santos'tan Felipe Jonatan için devreye girmiş fakat Brezilya kulübünün yüksek bonservis bedeli istemesi sonucu bu transfer gerçekleşmemişti. Brezilyalı oyuncu, Kanarya'nın yine kendisini istediğini açıkladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 19.11.2022- 06:40