Fenerbahçe, bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşamazken, savunmada ise tam tersi bir hal aldı. Yaz transfer döneminde Kim Min-Jae'yi 18 milyon Euro gibi bir bonservis bedeline satan sarı-lacivertliler, oyuncunun yerini devre arasında dolduracak. Teknik direktör Jorge Jesus'un bağlantıları, Academico Viseu'da forma giyen Arthur Chaves'i önerdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Bu sezon hem Spor Toto Süper Lig, hem de UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gollerle öne çıkan Fenerbahçe, tek sıkıntısını ise savunmada yaşıyor. Sezon başında 18 milyon euro'ya Napoli'ye satılan Min-jae Kim'in boşluğunu bir türlü dolduramayan sarı lacivertli takım için Portekiz'den sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ülkesi Portekiz'de gelişim vadeden isimleri sürekli taki ettiren ve bağlantılarından haberler alan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un yeni bulduğu yeteneğin Arthur Chaves olduğu ileri sürüldü. Fotomaç'ın haberine göre; Portekiz 2. Lig ekiplerinden Academico Viseu forması giyen 21 yaşındaki Brezilyalı stoper için Jesus'a rapor geldiği ve gelişime açık notu düşüldüğü bildirildi. 1.88 boyundaki futbolcunun bir süre daha takip edilmesini isteyen Jesus'un devre arası transfer dönemi öncesinde yönetime rapor verebileceği belirtildi. Piyasa değeri 1.5 milyon euro civarında olan Arthur Chaves'in sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Jesus, göz önünde olmayan bir ligde forma giydiği için henüz devlerin dikkatini çekmeyen oyuncuyu alıp yıldızını patlatmak istiyor.

40 MAÇA ÇIKTI

Futbola Brezilya takımı Avai FC'de başlayan Arthur Chaves, şu anki takımı Academico Viseu'ya bu sezon başında 2.4 milyon euro'ya transfer oldu. Oyuncunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olarak gözükürken, kulüp kariyerinde 40 maça çıktı. 2 gol kaydeden Chaves, 1 kez de kırmızı kart gördü.

HOFFENHEIM DA İSTİYOR

Kısa sürede yıldızını parlatmaya başlayan Arthur Chaves ile ilgilenen takımlardan birinin de Alman ekibi Hoffenheim olduğu kaydedildi. Hoffenheim'ın da oyuncu için girişimler yapmaya başladığı belirtildi. Önümüzdeki süreçte Fenerbahçe, Chaves için yarışa girebilir.





ARTHUR CHAVES KİMDİR?

Arthur Chaves, 29 Ocak 2001'de Brezilya'nın Florianopolis kentinde dünyaya geldi. Futbola Avai altyapısında başlayan Chaves, 2022 yılının başında aynı kulüple profesyonel sözleşme imzaladı. 2022 yaz transfer döneminde Avai'den Portekiz takımı Academico Viseu'ya 2.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Brezilyalı stoperin sözleşmesi 2027 yazında sona erecek.