Süper Lig'de bu sezon yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına lider girdi. Jorge Jesus'un gelişi sonrası UEFA Avrupa Ligi'ne de damga vuran sarı lacivertli takımda bazı futbolcular ise değerlerini katladı. Öte yandan İngilizlerde gündem ise Kanarya'nın genç yıldızı. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Süper Lig'de bu sezon yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına lider girdi. Jorge Jesus'un gelişi sonrası UEFA Avrupa Ligi'ne de damga vuran sarı lacivertli takımda bazı futbolcular ise değerlerini katladı. Takımdaki birçok futbolcunun piyasa değerlerinde ciddi şekilde artış gözlemlenirken, oyuncuların Avrupa'dan önemli talipleri de ortaya çıkmaya başladı.

O isimlerden birisi de Arda Güler. 2019 yılında Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe altyapısına gelen Arda Güler, yetneğiyle kendini ispatlamayı başardı. Oyuncunun 2021 yılında 100 bin Euro olan piyasa değeri, son güncellemeyle birlikte 10 milyon Euro'ya ulaştı. A Milli Takım'a kadar yükselen 17 yaşındaki futbolcu Avrupa'da da en çok konuşulan genç yetenekler arasında.

Fenerbahçe formasıyla sahaya her çıkışında dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Arda Güler, yeteneğiyle dev kulüpleri de peşine takmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde Fransız devi Paris Saint-Germain, İtalya'dan Napoli ve İspanya'dan Barcelona'nın Arda için harekete geçtiği ortaya çıkmıştı. Bir büyük iddia daha bu kez İngiltere'den geldi.

Football.london'un haberine göre; iki Londra devi Arsenal ve Tottenham Arda Güler için yarışa girdi. Haberin detayında PSG ve Napoli'nin devre arasında Arda Güler için bir teklif yapmayacağı, transfer için sezon sonunu bekleme kararı aldığı ifadeleri yer aldı.

CONTE VE ARTETA İÇİN BİR FIRSAT

Haberde bu gelişmenin Tottenham ve Arsenal için bir fırsat olduğu, iki İngiliz devinin devre arasında harekete geçebileceği öngörülüyor.

Haberin başlığında geçen 'Türk Lionel Messi' ifadeleri ise dikkatlerden kaçmadı.