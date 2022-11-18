TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Mert Müldür gelişmesi! Menajeri resmen açıkladı

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında en çok merak edilen konuların başında şimdiden ara transfer döneminde hangi isimlerin kadroya katılacağı oldu. Bu noktada adı Fenerbahçe ile anılan Mert Müldür'ün menajeri Max Hagmayr aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a konuştu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)

Mehmet Cem Çakır| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.11.2022- 09:19 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022- 09:52