TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Mert Müldür gelişmesi! Menajeri resmen açıkladı
Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında en çok merak edilen konuların başında şimdiden ara transfer döneminde hangi isimlerin kadroya katılacağı oldu. Bu noktada adı Fenerbahçe ile anılan Mert Müldür'ün menajeri Max Hagmayr aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a konuştu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)
Mehmet Cem Çakır| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 18.11.2022- 09:19 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022- 09:52
Sarı-lacivertlilerde özellikle kanat bek arayışları kapsamında bir süredir gündemde milli futbolcumuz Mert Müldür var.
Milli futbolcu geçirdiği sakatlığın ardından rehabilitasyon sürecine Almanya'da devam ediyor.
23 yaşındaki futbolcunun transfer süreci ile alakalı menajeri Max Hagmayr, aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a özel açıklamalarda bulundu.
İŞTE MAX'IN SÖZLERİ:
Mert sakatlık sürecinin ardından uzun bir süredir sahalardan uzak kaldı. Bu süreçte tedavisine Almanya'da devam ediyor.
Mert 3 hafta sonra saha çalışmalarına başlayabilecek.
Transfere dair konuşacaksak Mert Müldür'ün Fenerbahçe haberleri gerçeği yansıtmıyor.