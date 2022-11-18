Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekiple ilgili olarak İspanyol basınından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin, Jorge Jesus'un eski öğrencisi ve Real Betis'te forma giyen William Carvalho ile ilgilendiği ifade edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Dünya Kupası arasına girilmesiyle beraber takımlar devre arası transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe için ise İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

WILLIAM CARVALHO YENİDEN GÜNDEME GELDİ!

Fichajes'te yer alan habere göre Real Betis, bu sezon iyi bir performans ortaya koyan William Carvalho'yu elden çıkarabilir. İspanyol ekibinin ekonomik olarak zor durumda olduğu ve deneyimli orta sahayı takımdan iyi bir bonservis bedeliyle gönderebileceği ifade edildi.

Söz konusu haberde; 30 yaşındaki Portekizli oyuncuyla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Leicester City, Newcastle'ın yanı sıra Türkiye'den de Fenerbahçe'nin ilgilendiği kaydedildi.

Deneyimli futbolcu yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak sarı-lacivertli ekip Jorge Jesus'un Flamengo'dan bir başka öğrencisi Willian Arao'yu kadrosuna katmıştı.

KULÜBÜYLE 4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

William Carvalho, yaz transfer döneminde Real Betis'le olan sözleşmesini 4 yıl daha uzatmıştı. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro olarak belirtiliyor.

Tecrübeli orta saha bu sezon Real Betis'le 18 maça çıktı ve 2 gol 1 asistle dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

Ayrıca William Carvalho, Jorge Jesus'un Sporting Lizbon döneminden eski öğrencisi.

İşte İspanyol basınına yansıyan o haber…