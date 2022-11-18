Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler müsabakayı 107-77 kazandı ve 8 maçta 7. galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe Beko 107-77 Panathinaikos (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe Beko farklı kazandı!
THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 8. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırladı. Müsabakayı sarı-lacivertliler 107-77 kazandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 18.11.2022- 22:30 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022- 22:38