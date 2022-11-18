Kartal'da Weghorst detayı! Burnley ve transfer...
F.Bahçe'ye 18'lik yıldızı!
18 Kasım 2022 Döviz ve Altın Kuru
18 Kasım 2022 gram altın ne kadar?
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Adnan Polat şampiyonluğa inanıyor! Adnan Polat şampiyonluğa inanıyor! 11:54
Ziyech el yaktı! Beşiktaş'a dev rakip... Ziyech el yaktı! Beşiktaş'a dev rakip... 11:33
Kartal'da Weghorst detayı! Burnley ve transfer... Kartal'da Weghorst detayı! Burnley ve transfer... 10:35
Scout ekibi raporu verdi! G.Saray'a İsveçli orta saha Scout ekibi raporu verdi! G.Saray'a İsveçli orta saha 10:14
F.Bahçe'ye 18'lik yıldızı! F.Bahçe'ye 18'lik yıldızı! 10:07
"G.Saray'ın en büyük rakibi..." "G.Saray'ın en büyük rakibi..." 09:47
Daha Eski
Yine yeniden Dovbyk! Flaş gelişmeyi duyurdular Yine yeniden Dovbyk! Flaş gelişmeyi duyurdular 09:47
Yeni stoper takasla geliyor! F.Bahçe'den flaş hamle Yeni stoper takasla geliyor! F.Bahçe'den flaş hamle 09:29
Menajeri resmen açıkladı! Mert Müldür'ün transferi... Menajeri resmen açıkladı! Mert Müldür'ün transferi... 09:19
Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi 08:40
Marsilya'dan Cimbom'a cevap: Ocakta görüşelim! Marsilya'dan Cimbom'a cevap: Ocakta görüşelim! 23:41
Beşiktaş Marcelo'yu reddetti! Beşiktaş Marcelo'yu reddetti! 23:31
SON DAKİKA