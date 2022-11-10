Süper Lig'de 12 maçta topladığı 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, iç sahada 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, taraftarıyla bütünleştiği maçlarda her zamanki oyunundan bir adım daha öteye geçti ve ne olursa olsun teslim olmamayı öğrendi. Jorge Jesus'un çalıştırdığı takımlarda iç sahada elde ettiği sonuçlar dikkat çekiyor. Portekizli teknik adam, 2009-2010 sezonundan beri Benfica, Sporting Lizbon, Al Hilal, Flamengo ve Fenerbahçe'de ligde iç sahada oynadığı 197 maçta 161 galibiyet elde etti. Takvim'in derlediği habere göre; 27 kez berabere kalan tecrübeli teknik adam sadece 9 kez kaybetti.

7 TANE KUPA KAZANDI

F.Bahçe son lig şampiyonluğunda iç sahadaki başarısıyla dikkat çekmişti. Kanarya, 2013-2014 sezonunda 17 karşılaşmada 14 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Sarı-Lacivertliler'i bu sezon hem lig hem de Avrupa'da başarıdan başarıya koşturan Jesus, 2018 yılından beri Al Hilal, Flamengo, Benfica ve Fenerbahçe'de toplamda 190 maçta 134 galibiyet aldı. Toplamda ise 7 kupa kazandı. Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda Portekizli teknik direktöre övgüler dizerken şampiyonluk özlemine son vereceğine inanıyor.