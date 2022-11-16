2022-2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla çıkan Fenerbahçe, 14. hafta itibarıyla 29 puan topladı ve en yakın rakibi Galatasaray'a 2 puan fark atarak liderlik koltuğuna oturdu. UEFA Avrupa Ligi'nde de adından söz ettiren sarı-lacivertliler, grubu namağlup olarak lider bitirdi ve son 16'ya kaldı. Kanarya'da sakatlıklar can sıkarken, stoper bölgesi için Mert Müldür'le yakın temasta olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, rüya gibi bir sezon yaşıyor. Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de ilk 14 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturuyor. Süper Lig'deki başarılı performansını UEFA Avrupa Ligi'ne de taşıyan Kanarya, mücadele ettiği B Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak son 16'ya kaldı. Fenerbahçe'de bu sezon yaşanan tek olumsuzluk sık sık yaşanan sakatlıklar oldu.

Sezon başından bu yana birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren sarı-lacivertlilerde özellikle savunma hattında yaşanan sakatlıklar dikkat çekiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Eylül'de Rennes ile oynanan maçta Luan Peres'i sakatlığa kurban veren Fenerbahçe, o tarihten bu yana Brezilyalı futbolcudan faydalanamadı. Saha çalışmalarına başlayan deneyimli futbolcunun Dünya Kupası sonrası takıma katılması bekleniyor.

27 Ekim'de Rennes'i Ülker Stadı'nda ağırlayan Fenerbahçe, bir başka stoperi Gustavo Henrique'yi de bu mücadelede sakatlığa kurban verdi. Sakatlığı sonrası 4 maç kaçıran Gustavo Henrique'nin de Luan Peres gibi Dünya Kupası sonrası takıma katılması bekleniyor. Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Fenerbahçe, stoper hattında yaşanan sakatlıkların ardından ocak ayında ilk olarak bu bölgeye takviye yapmak istiyor.

MERT MÜLDÜR DE LİSTEDE

Bu doğrultuda harekete geçen ve adı Kaan Ayhan ile Samet Akaydın gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerin gündeminde Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür yer alıyor.

Talihsiz bir sakatlık yaşayan Mert'in, Dünya Kupası arasında sahalara dönmesi öngörülüyor.





FENERBAHÇE'NİN İLGİSİNDEN MEMNUN

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uzun süredir Mert Müldür için yakın temaslar kurarken, ailecek Fenerbahçeli olan milli futbolcunun da ilgiden memnun olduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulüp, Sassuolo ile resmi temaslara başlamaya hazırlanırken, bu transferi kış transfer döneminde bitirmek istiyor. Mert Müldür'ün Sassuolo ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek.

2019 yazında 4.75 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibine transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Serie A'da Juventus ile oynanan ilk hafta maçında ayak bileğinden sakatlık geçirdi. Başarılı oyuncu, geçen sezon Sassuolo formasıyla 33 maça çıkmıştı.