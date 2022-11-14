Fenerbahçe'de Joao Pedro şoku! Hayal kırıklığı...
Fenerbahçe'nin transferiyle büyük beklenti içinde olduğu Joao Pedro konusunda hayal kırıklığı yaşandı. Pedro bu süreçte sarı-lacivertli formayla 2 gol kaydederken mevcut forvet oyuncuları içinde 4. isim konumuna düştü. (FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 14.11.2022- 12:17
Sabah'ın haberine göre Jesus'un hücum futbolunda her oyuncu skorerleşirken Pedro'nun sadece 2 golde kalması Portekizli teknik adamı da düşündürüyor.
Joshua King'in dönüşüyle Pedro 4. forvet konumuna gelecek. Ocak ayında Pedro'ya ilgi olması halinde masaya oturulacak.