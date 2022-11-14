Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus, takımın başında verdiği ilk sınavdan bu yana Süper Lig'e damga vurmaya başladı. Portekizli teknik adamın takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde de grubunu lider tamamladı. Öte yandan Jesus, istatistikleri de altüst etmeye devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de keyifler kaçsa da sezonun ilk bölümünde ortaya koyulan performans 'tam not' aldı... Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus yönetiminde ligde ve Avrupa'da soluksuz bir 4 ay geçirdi. 20 Temmuz'da Dinamo Kiev (0-0) ile oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçıyla startı veren Kanarya, Süper Lig ve Avrupa'da 116 günde toplam 25 maça çıktı. Fotomaç'ın derlediği habere göre; ligin başlamasıyla ortalama 3.5 günde bir maç yapan Fenerbahçe; 16 galibiyet, 6 beraberlik alırken, sadece 3 kez sahadan yenik ayrıldı. 2.16 puan ortalaması elde etti. Üç mağlubiyet de takımın on kişi kaldığı maçlarda geldi.

DURUŞUYLA HERKESİN SAYGISINI KAZANDI

Jesus takıma oturttuğu sistem, hücum futbolu ve 3'lü defans (ofsayt taktiği) ile kalitesini ispatladı. Kadroda yaptığı geniş çaplı rotasyonlar ile kalıpları yıktı... Sahada eksik kaldığı maçlarda bile sisteminden taviz vermeyerek 'cesaret' örneği verdi... Ligde en yakın takipçisi Galatasaray'dan 10 maç fazla oynayan sarı-lacivertliler buna rağmen ilk bölümü 2 puan farkla lider bitirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde de grubunda 6 maçın 4'ünü kazanıp, 2'sinde berabere kaldı. 'Namağlup' lider çıkarak son 16'ya adını yazdırdı. Taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı.