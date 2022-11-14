Fenerbahçe'nin başarılı tekni direktörü Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Portekizli hocayla ilgili Brezilya'dan çarpıcı bir iddia geldi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen ve zirvede yer alan Fenerbahçe'de gözler Jorge Jesus'un geleceğine çevrildi. Sarı-Lacivertli ekiple sezon sonunda sözleşmesi bitecek Jesus ile ilgili Brezilya basınından çarpıcı bir değerlendirme geldi.

ADAYLAR ARASINDA JESUS VAR

2022 Katar Dünya Kupası'ndan sonra Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör Tite'nin dönemi sona erecek. Adaylar arasında Palmeiras'ın Portekizli teknik patronu Abel Ferreira'nın yanı sıra Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus da yer alıyor.



"JESUS KOŞA KOŞA GELİR"

Brezilya'da çokça takip edilen UOL'nin köşe yazarlarından Renato Mauricio Prado, Tite'den sonra Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçebileceğini öne sürdü. Prado, Jorge Jesus'a davet gelmesi halinde Portekizli çalıştırıcının Brezilya Milli Takımı'na koşa koşa geleceğini söyledi.

"JESUS, BİR RÜYA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Prado, "Abel Ferreira'nın bu görevi gerçekten isteyip istemeyeceği konusunda şüphelerim var. Jesus ise bana Brezilya Milli Takımı'nda görev almanın bir rüya olacağını söyledi. Jorge Jesus'un devrim niteliğinde yaptığı şeyleri hatırlıyoruz. Abel'in muhteşem olduğunu kabul etsem de Jesus'un ondan daha iyi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİNİ YENİLEYECEK Mİ?



Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile birlikte yola devam etmekten memnun. Sarı-Lacivertliler bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyor. Dünya Kupası arasına kadar 13 maç yapan Jesus ve öğrencileri 29 puanla zirvede yer alıyor. Fenerbahçe, Avrupa Ligi B Grubu'nda da 14 puanla zirvede yer alıp Son 16 biletini kapmıştı.

JESUS'UN ÖNCELİĞİ ŞAMPİYONLUK

Ligde son oynadığı Giresunspor karşılaşmasını 2-1 kaybeden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus maçın ardından yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası arası takımımıza iyi gelecek. Sakat oyuncular dönecek, yorgun oyuncular toparlayacak. Başımıza gelenin bir iş kazası olduğunu düşünüyorum ama her şey maç maç belirleniyor. Hedefimiz sezon sonunda şampiyon olmak" ifadelerini kullanmıştı.