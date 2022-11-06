Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae ev ailesi, Napoli'de hırsızlığa uğradı.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae'ye hırsızlık şoku!
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, gösterdiği performansla İtalya'da da taraftarların sevgisi olmuştu. Güney Koreli savunmacı, Napoli'de hırsızlık şoku yaşadı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 06.11.2022- 15:27
Güney Koreli oyuncunun eşi Ahn'ın arabası çalındı.
Napoli'nin Güney Koreli futbolcusu Kim Min-jae ve eşi Napoli'de hırsızlık şoku yaşadı. İtalya'da yayın yapan La Repubblica'nın haberine göre, Kim'in eşi Ahn Jm-Jae'nin arabası çalındı.