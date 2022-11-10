FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İtalyanlar Miguel Crespo için birbirine girdi! İşte o rakam

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Miguel Crespo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalya'nın iki dev takımı Inter ve Milan'ın, başarılı futbolcuya kancayı attığı aktarıldı. İşte transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçeli Miguel Crespo'yu İtalyan devi Inter takibe aldı.

Fotomaç'ın, InterNews'den derlediği haberde, henüz resmi bir temas olmamasına rağmen İtalyan ekibinin oyuncunun yeteneklerini yakından takip ettiğini duyurdu.

Milan'ın da Crespo'ya ilgi duyduğu aktarıldı. Crespo'nun sözleşme fesih bedelinin 25 milyon euro olduğu bilgisi de paylaşıldı.