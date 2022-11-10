Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin merkez orta sahası Miha Zajc'ı listesine dahil ettiği öğrenildi. Ancak bu transfer büyük ihtimalle sezon sonunda gerçekleşecek.
Zajc'ın sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek. Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş yönetiminin bu durumu fırsata çevirip, 28 yaşındaki futbolcu ile anlaşma zemini arayacağı belirtildi.
Ancak öncelikle oyuncunun sarı-lacivertli takımdaki durumunun netleşmesi beklenecek. Fenerbahçe yönetiminin, Sloven yıldızın mukavelesini uzatmaması durumunda Beşiktaş'ın harekete geçip, Zajc'a resmi teklifte bulunacağı ifade edildi.
5 KEZ 11'DE OYNADI
Miha Zajc, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da 11 maçta Fenerbahçe formasını giydi. 5 kez ilk 11'de yer alıp, 513 dakika sahada kalan Sloven futbolcu 2 gol ve 1 asist üretti.
Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçeli Miha Zajc Beşiktaş yolunda
Beşiktaş'ta kış transfer dönemi öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'i takımın başına geçirmesinin ardından transferde atağa kalktı. Kartal'ın, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika spor haberleri (BJK FB spor haberi)
Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin merkez orta sahası Miha Zajc'ı listesine dahil ettiği öğrenildi. Ancak bu transfer büyük ihtimalle sezon sonunda gerçekleşecek.