F.Bahçe sezonun en kötü maçlarından birini oynadı.
Ahmet Çakar Fenerbahçe - Sivasspor maçının hakemi Hüseyin Göçek'i böyle değerlendirdi!
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip zorlu mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmasını bildi. Sabah Gazetesi yazarlarından Ahmet Çakar ise köşesinde karşılaşmayı ve hakem Hüseyin Göçek'in performansını değerlendirdi. İşte o yazı...
Gol pozisyonu bulamayıp özellikle ilk yarıda Sivas'a çok pozisyon verdiler.
Bunun temel unsuru Emre ve İrfan Can'ın etkili olmayışları, Batshuayi'nin de tutuk olmasıydı.